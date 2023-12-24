Брать отпечатки пальцев у туристов в Турции начнут нескоро

Турбизнес Турции не ждет, что взятие отпечатков пальцев у иностранцев помешает туризму. Также сообщается, что нововведение будет запущено не сразу, еще ведутся процедуры интеграции системы.

Глава Ассоциации турагентств Турции Фируз Баглыкая считает, что проект со снятием отпечатков пальцев у иностранных граждан в ближайшее время запущен не будет.

"Процессы электронной интеграции в отношении приложения для снятия отпечатков пальцев, которое планируется внедрить в целях противодействия нелегальной миграции, продолжаются. В связи с этим в ближайшей перспективе активация приложения не ожидается"

– Баглыкая

Он уточнил, что вероятно систему дактилоскопии внедрят через несколько лет, и она не скажется на отдыхе туристов, передает РИА Новости.