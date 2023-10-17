Казахстан обяжет иностранцев снимать отпечатки пальцев

В Казахстане введут обязательное снятие отпечатков пальцев для иностранцев и лиц не имеющих гражданства.

Власти Казахстана приняли закон, по которому все иностранцы старше 16 лет будут обязаны пройти дактилоскопию.

Отмечается, что для граждан республики эта процедура будет добровольной.

Кроме этого, иностранные граждане обязаны будут прийти в регистрирующие органы для того, чтобы получить индивидуальный идентификационный номер.

Ранее процедуру снятия отпечатков пальцев у казахстанцев собирались сделать также обязательной при получении паспорта или же в случае восстановления документов.

Закон о дактилоскопии начнет действовать с начала следующего года.