В ЗАГСах РК начнут показывать «счастливую семью по-казахстански»

Опубликовано: 11:27, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Будущих казахстанских молодоженов обяжут смотреть видео о счастливой семейной жизни. Это необходимая мера для поддержания института семьи и уменьшения количества разводов.

В Казахстане будут меньше разводиться, так считают в министерстве культуры и информации республики. Для того, чтобы снизить количество разводов в стране разработали пособие «Счастливая казахстанская семья».

Глава Минкульта Аида Балаева рассказала о том, что в Астане и Шымкете стартовали проекты, которые были созданы

совместно с Фондом народонаселения ООН. Основная цель проектов – осознанное вступление в брак и осведомленность о семейной жизни.

Граждане, которые решат вступить в брак должны будут пройти бесплатную консультацию о создании новой ячейки общества, посетить семейного психолога и посмотреть ролик о счастливой семейной жизни.

«Разработано интерактивное пособие “Счастливая казахстанская семья”. Оно направлено на повышение осведомленности пар, вступающих в брак, по вопросам сохранения положительных семейных традиций и духовно-нравственных ценностей, будет размещено в виде тематического видеоролика в системе “Электронного правительства” и станет обязательной опцией для граждан, подающих заявление на регистрацию брака онлайн»

- Балаева

Власти отмечают, если этот проект окажется успешным, то его планируется внедрить и в других городах Казахстана.

Раннее глава Минюста Казахстана Азамат Ескараев подчеркивал важность заключения брака на официальном уровне. Он рассказал о том, что все чаще граждане республики отказываются регистрировать свои отношения в ЗАГСе и проводят процедуру через религиозный обряд никах, который не имеет под собой никакого юридического основания и не сможет защитить в случае расторжения отношений. Он подчеркнул, что Казахстан светское государство и его население должно соблюдать законы, в том числе касающиеся создания семьи.