Михаил Швыдкой: Бог послал Азербайджану такую первую леди, как Мехрибан Алиева

Сегодня юбилей первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал "Вестнику Кавказа" о вкладе Мехрибан Алиевой в продвижение Азербайджана на мировой арене.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева создала образ современной азербайджанской женщины и реализовала множество культурных проектов как в республике, так и за рубежом, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, поздравляя Мехрибан Алиеву с юбилеем.

Прежде всего Михаил Швыдкой отметил, что Мехрибан Алиева представляет Азербайджан на самых разных площадках. "Продвижение Азербайджана в мире во многом зависит от продвижения азербайджанской культуры. Мехрибан Алиева с 2004 года возглавляет Фонд Гейдара Алиева, и Фонд сыграл решающую роль во многих проектах, связанных с азербайджанской культурой. Более того, Фонд Гейдара Алиева помогал восстанавливать и реставрировать объекты культуры в Италии и в других европейских странах, и это тоже в высшей степени важно", - сказал он.

"С ее инициативами связано многое, ведь Мехрибан Алиева – деятель такого масштаба, который не укладывается в пределы одних лишь культурных форматов. Мы знаем, что по первой профессии она офтальмолог, и офтальмолог совершенно замечательный; медицинская тема в ее активной политической жизни играет немалую роль. Мы все помним, как проходило "Евровидение" в 2012 году, как проходили "Европейские игры" в 2015 году, как строился Музей современного искусства в Баку, который тоже был одним из важных проектов Мехрибан Алиевой. Много внимания она уделяет отношениям российско-азербайджанской молодежи, и молодежный форум, регулярно проходящий в России, – одна из ее идей", - сообщил спецпредставитель президента РФ.

"В сегодняшнем восстановлении памятников культуры в Азербайджане, в том числе в Карабахе, конечно, огромную роль играет политика президента Ильхама Алиева, но оно является важной миссией первого вице-президента, реализующего культурные проекты Азербайджана. Мехрибан Алиева открыта современному пониманию культуры: Азербайджан, который чтит культурные традиции и хранит очень богатое наследие, постоянно развивается и полнится молодыми людьми с новыми идеями. Она поддерживает все это в высшей степени активно. Как Бог послал Азербайджану такую первую леди и первого вице-президента – и надо воздать ему благодарность за это", - подчеркнул Михаил Швыдкой.

Также спецпредставитель президента России высоко оценил стиль Мехрибан Алиевой. "Мехрибан Алиева всегда задавала стиль азербайджанской женской красоты. В те годы, когда я имел честь напрямую наблюдать за тем, как она развивалась, то есть приблизительно с середины 90-х годов, она, безусловно, создала стиль азербайджанской женщины. Тот тип азербайджанской женщины, какой знают сегодня в мире, основан на образе и примере Мехрибан Алиевой", - указал он.

"Мне хочется пожелать госпоже первому вице-президенту Азербайджана, глубокоуважаемой Мехрибан Алиевой, во-первых, чтобы она жила долго – это очень важно для республики, – а во-вторых, чтобы она жила в мирном и безоблачно существующем Азербайджане (для чего есть все основания) и радовалась успехам дочерей и сына, радовалась внукам, чтобы как можно дольше сохранялась эта блистательная семейная пара – Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева. На самом деле, какой бы пост ни занимал человек, всегда хочется пожелать человеческого счастья. Счастье каждый понимает по-своему, и пусть будет так, как хочет уважаемая Мехрибан Алиева", - заключил Михаил Швыдкой.