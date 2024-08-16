Вестник Кавказа

На Домбае локализовали лесной пожар

На Домбае локализовали лесной пожар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Гоначхирском ущелье около Домбая был локализован крупный лесной пожар. Вертолет Ка-32 МЧС сбросил на очаги пожара 195 т воды.

Спасатели сообщили о локализации крупного лесного пожара, охватившего лес в Гоначхирское ущелье, расположенное недалеко от Домбая.

"В Гоначхирском ущелье Карачаево-Черкесии удалось локализовать лесной пожар"

– МЧС России по региону

Сложность борьбы с огнем в ущелье обусловлена удаленностью местности от населенных пунктов, а также сложной ландшафтной конфигурацией, что затрудняло доступ пожарных расчетов к очагу возгорания.

Пожар в Гоначхирском ущелье обхватил значительную площадь лесной местности, угрожая окружающим населенным пунктам. Для ликвидации возгорания были мобилизованы пожарные расчеты, спасатели и добровольцы. Воздушные силы также привлеклись к тушению пожара, выполняя сбросы воды на очаг возгорания.

Благодаря совместным усилиям всех подключенных к ликвидации пожара структур удалось успешно локализовать пламя и предотвратить распространение пожара на новые территории.

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