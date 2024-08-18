Павел Кузьмин: Мехрибан Алиева сыграла огромную роль в сохранении связей Азербайджана и России

Сегодня юбилей первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Гендиректор Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Павел Кузьмин рассказал "Вестнику Кавказа" о вкладе Мехрибан Алиевой в сохранение и развитие российско-азербайджанских культурных отношений.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева внесла неоценимый вклад в динамику культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Об этом "Вестнику Кавказа" рассказал генеральный директор Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Павел Кузьмин.

"Из пике тех проблем, с которыми сталкивается человечество и мир в настоящее время, можно выйти исключительно через культуру и выстраивание взаимоуважительных гуманитарных связей. Среди зарубежных партнеров, которые искренне хотят этого, стремятся к этому и даже в самых напряженных общеполитических ситуациях не меняют своей приверженности, нужно назвать Азербайджанский Культурный Центр. В те годы, когда начался слом традиционных взаимоотношений, единственным из списка центров, что находились в нашей библиотеке, остался Азербайджанский культурный центр. Огромную роль в этом сыграла позиция первой леди Азербайджана, первого вице-президента республики и президента Фонда Гейдара Алиева госпожи Мехрибан Алиевой", - сообщил он.

Павел Кузьмин рассказал, как познакомился лично с Мехрибан Алиевой в 2019 году, во время ее визита в Россию. "Я повстречался с Мехрибан Алиевой на открытии павильона "Азербайджан" на ВДНХ, мы поговорили буквально пять минут. Меня восхитили сразу статность, красота и искренность. За эти пять минут мы успели зафиксировать приверженность связям России и Азербайджана с точки зрения продвижения русского и азербайджанского языков и наших культур, взаимной интеграции традиций и культур двух народов", - поведал гендиректор Библиотеки иностранной литературы.

"В беседе у меня создалось впечатление, будто я разговариваю с давно знакомым, хорошим, искренним и честным человеком. Восхищал взгляд, глаза, которые создавали ощущение ясности, понимания, доброты, полностью отражая имя, которое она носит", - поделился воспоминаниями он.

"Мы часто взаимодействуем с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, и я вижу, что это великолепие в целом характерно для их семьи – не искусственно создано, а передается из поколения в поколение. Это люди, которые чтят своих родителей, свою историю и стремятся сохранить в себе и передать дальше. Вся политика Азербайджана – и президента Ильхама Алиева, и первого вице-президента Мехрибан Алиевой – основана на великих традициях азербайджанской культуры. Доброта и любовь спасут мир", - выразил уверенность Павел Кузьмин.

"Мы очень счастливы сотрудничеству с Азербайджаном и уверены, что это сотрудничество будет продолжаться. Я хочу уважаемой Мехрибан Алиевой пожелать счастья, любви, здоровья и благополучия – себе, супругу, детям и всему азербайджанскому народу. Мы в России исходим из того, что если рядом с тобой счастливые соседи, то и ты сам счастлив. Мы такими и должны быть – счастливыми соседями. Поэтому спасибо ей огромное за дружбу, за приверженность традициям. Больше света, больше искренности, которой Мехрибан Алиевой и так не занимать", - пожелал генеральный директор Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино.