Вестник Кавказа

Босфор перекрыт из-за поломки нефтетанкера

Босфор
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Танкер перекрыл Босфорский пролив. Неисправное судно будет перемещено в порт с помощью буксиров.

В Турции сегодня временно во всех направлениях перекрыт пролив Босфор, причиной стал неисправный нефтяной танкер.

"У танкера длиной 171 м возникла неисправность двигателя у северного входа в пролив Босфор, когда он следовал из Румынии в Ливию. К судну немедленно были направлены буксиры"

– Главное управление береговой охраны

Турции Нефтетанкер Sredina ходит под флагом Панамы.

Босфорский пролив соединяет Черное море с Мраморным, из которого суда могу попасть в Средиземноморье.

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