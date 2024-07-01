Босфор перекрыт из-за поломки нефтетанкера

Танкер перекрыл Босфорский пролив. Неисправное судно будет перемещено в порт с помощью буксиров.
В Турции сегодня временно во всех направлениях перекрыт пролив Босфор, причиной стал неисправный нефтяной танкер.
"У танкера длиной 171 м возникла неисправность двигателя у северного входа в пролив Босфор, когда он следовал из Румынии в Ливию. К судну немедленно были направлены буксиры"
– Главное управление береговой охраны
Турции Нефтетанкер Sredina ходит под флагом Панамы.
Босфорский пролив соединяет Черное море с Мраморным, из которого суда могу попасть в Средиземноморье.