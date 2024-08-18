Ильяс Умаханов: Мехрибан Алиева – блестящий государственный деятель

Сегодня юбилей первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов специально для "Вестника Кавказа" рассказал об отношении к Мехрибан Алиевой в России.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева известна в России как организатор крупнейших культурных событий и блестящий государственный деятель. Об этом "Вестнику Кавказа" рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки Ильяс Умаханов.

В первую очередь Ильяс Умаханов сослался на оценку, данную Мехрибан Алиевой президентом Владимиром Путиным. "Азербайджанская Республика представляет собой эффективную, привлекательную для других стран модель светского государства, в котором прорывное развитие экономики дополняется укреплением духовных и культурных традиций и активным гуманитарным взаимодействием с другими народами, в том числе и, пожалуй, в первую очередь с народами Российской Федерации. Поэтому совершенно заслуженно президент России В. В. Путин отметил "большую роль в сближении наших народов, упрочении отношений между нашими странами" выдающейся дочери азербайджанского народа, первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Арифовны Алиевой", - сказал он.

"Не случайно, что в политических кругах, парламентском корпусе, среди творческой интеллигенции нашей страны с именем первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой связывают проведение крупнейших планетарных мероприятий, таких как "Евровидение" 2012 года и первые Европейские игры 2015 года. В поле ее зрения организация Всемирных форумов по межкультурному диалогу, Бакинского гуманитарного форума, бесчисленного множества конференций, фестивалей, концертов, гастролей, выставок", - отметил Ильяс Умаханов.

"Не могу в этой связи не упомянуть поддержку в организации в Совете Федерации впечатляющей фотовыставки, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, Дней Расула Гамзатова в Баку, патронат над совместными образовательными проектами и в первую очередь над изучением русского языка. Ведь в республике функционирует около 400 школ с обучением на русском языке, открыты филиалы российских вузов", - сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"Новый блок полномочий был возложен на Мехрибан Алиеву в качестве первого вице-президента Азербайджанской Республики. Хорошо помню ее выступления на открытии в Москве Х Российско-азербайджанского межрегионального форума и на церемонии открытия павильона Азербайджан на ВДНХ. Перед нами выступал государственный деятель, который блестяще владеет материалом, обладает мощным интеллектуальным и эмоциональным воздействием на аудиторию, практически не прибегает к написанным тезисам, держится с подлинным достоинством и без малейшего намека на высокомерие", - охарактеризовал он первого вице-президента Азербайджана.

"Убежден, мир не знает примеров, подобных тому, как тандем президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой дополняет друг друга в интересах процветания азербайджанского народа и укрепления позиций Азербайджанской Республики на международной арене", - подчеркнул Ильяс Умаханов.

"В день славного юбилея мне доставляет честь пожелать Мехрибан Арифовне крепкого здоровья, благополучия, политического долголетия и много счастливых лет в кругу семьи, друзей и единомышленников", - заключил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.