Вестник Кавказа

Азербайджанофобам из ПАСЕ запрещен въезд в Баку

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Голосовавшим за отсутствие азербайджанской делегации в ПАСЕ отныне запрещено посещать республику. Их действия продиктованы предвзятым отношением к азербайджанцам, добавили в МИД республики.

Переход границы с Азербайджаном стал невозможен для депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Ограничения коснутся тех, кто отдал голос против официального утверждения полномочий делегации республики в организации, выступил с заявлением МИД АР.

«Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, были включены в список "нежелательных лиц". Если указанные лица прибудут в Азербайджан до восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, им не будет разрешено въезжать на территорию страны»

- МИД Азербайджана

В ведомстве отметили, что Баку прекрасно понимает свои обязательства в международном поле, однако они могут быть реализованы их только тогда, когда базируются на двухсторонних и равных для всех стандартах.

Они добавили, что депутаты ПАСЕ действовали предвзято по отношению к Азербайджану, когда голосовали против делегации республики.

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