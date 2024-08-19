Большую часть турмаршрутов Тебердинского нацпарка открыли после пожара

Почти все турмаршруты Тебердинского нацпарка снова доступны для посещения, сообщает администрация парка. На прошлой неделе их закрывали из-за сильного пожара.

В Карачаево-Черкесии открыли для посетителей большую часть туристических маршрутов Тебердинского нацпарка. Об этом рассказали 26 августа в администрации нацпарка.

"Из 13 туристических маршрутов, расположенных на территории нацпарка, закрытыми остаются два – в ущелье Гоначхир и к Мусса-Ачитарским озерам. Остальные маршруты работают, как и раньше"

– представитель администрации

Что произошло?

В минувший четверг рядом с курортом Домбай вспыхнул лесной пожар. Изначально его площадь составляла 0,5 га, но за несколько дней она достигла катастрофических размеров и превысила 260 га. Спасатели эвакуировали из зоны возгорания свыше 230 человек, включая 43 детей. В субботу пожар удалось локализовать.