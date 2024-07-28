Ставропольское "Динамо" "всухую" обыграло ингушский "Ангушт"

Ингушским футболистам не удалось добиться победы в выездном матче со ставропольским "Динамо" – бело-голубые не оставили им ни малейшего шанса, обыграв с "сухим" счетом 2:0.

Футбольный матч, проходивший в Ставрополе на домашнем стадионе местного футбольного клуба "Динамо", завершился "всухую" – гости, футболисты ингушского клуба "Ангушт", проиграли 0:2. Голы в их ворота забили Ратмир Машезов и Артем Степанович, сообщили в Минспорта Ставропольского края.

Победа вывела "бело-голубых" на первую строчку турнирной таблицы первой группы дивизиона "Б" второй футбольной лиги, передает "АиФ-Ставрополье".

В следующем поединке, который пройдет во Владикавказе 31 августа, ставропольская команда сыграет с дублем "Алании".