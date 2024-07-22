Вестник Кавказа

"Ахмат" сыграл вничью с Оренбургом, "Динамо" Махачкала – с "Краснодаром" 

"Ахмат" сыграл вничью с Оренбургом, "Динамо" Махачкала – с "Краснодаром" 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грозненский "Ахмат" и махачкалинское "Динамо" провели сегодня свои матчи в рамках 2-го тура чемпионата России по футболу. Обе встречи завершились вничью.

В Краснодаре 28 июля только что закончился матч 2-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо". 

Команды сыграли вничью 0:0. 

С таким же счетом завершилась встреча в Оренбурге, где одноименный клуб сыграл вничью с грозненским "Ахматом". 

Турнирная таблица 

После 2 туров "Ахмат", "Динамо" Махачкала и "Краснодар" занимают 10-е, 11-е и 12-е место в чемпионате России. В активе команд по 2 очка. "Оренбург" с 4 очками располагается на 5-й строчке.

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