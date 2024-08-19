В восточной Грузии прибрались после урагана

Населенные пункты Ахметинского района Кахети убрали от разрушений, оставленных недавней непогодой. Местные службы также частично восстановили подачу электроэнергии.

Последствия непогоды, разыгравшейся в населенных пунктах Ахметского района Кахети, почти полностью ликвидированы, рассказали грузинские СМИ.

В селе Панкиси и близких к нему населенных пунктах убрали центральные и внутренние дороги от упавших деревьев и веток. В некоторых частях района смогли восстановить электроснабжение. В работах участвовали сотрудники чрезвычайных служб и местной администрации.

В муниципалитете также создали специальную комиссию, которая подсчитывает ущерб, который стихия нанесла местным жителям. По последним данным без крыши остались 48 домов.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа на восточную часть Грузии обрушились разрушительные ливни с грозами, град и сильный ветер, поваливший множество древних деревьев и оставивший без света большую часть населения региона Кахети.