Ветер с дождем и градом повредили здания и ЛЭП на востоке Грузии

Сильный ураганный ветер с градом повредил часть сельскохозяйственных угодий в Грузии. Повреждения получили также здания и ЛЭП.

На востоке Грузии из-за сильного ветра, дождя и града пострадали несколько сел. Об этом сообщает местная пресса.

В частности, примерно у 10 зданий в Ахметском муниципалитете (регион Кахети) сорваны крыши.

Кроме того, ветер повалил ряд многолетних деревьев и повредил ЛЭП.

Местные жители отмечают, что непогода длилась всего несколько минут, однако за это время ураганный ветер с градом уничтожил часть сельскохозяйственных угодий.

В настоящее время движение в направлении Панкиси-Ахмета-Телави затруднено. На месте работают сотрудники спасательных служб.