Крупнейшая акция протеста проходит в Израиле

В Израиле началась акция протеста с требованием вернуть заложников ХАМАС. Оппозиционеры требуют проведения досрочных выборов.

Израильская оппозиция начала масштабную акцию протеста с октября прошлого года с требованием возвращения заложников ХАМАС.

Акция проходит в Тель-Авиве, а также других крупных городах еврейского государства.

Сообщается, что протестующие перекрыли крупные автомагистрали.

Протесты проводится в преддверии назначенных на вторник очередного переговорного раунда в Каире.

Отметим, что митинги регулярно проводятся в крупнейших городах страны с октября прошлого года, когда радикалы ХАМАС вторглись на территорию еврейского государства.