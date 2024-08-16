Вестник Кавказа

Крупнейшая акция протеста проходит в Израиле

Протестующие против судебной реформы в Израиле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле началась акция протеста с требованием вернуть заложников ХАМАС. Оппозиционеры требуют проведения досрочных выборов.

Израильская оппозиция начала масштабную акцию протеста с октября прошлого года с требованием возвращения заложников  ХАМАС.
Акция проходит в Тель-Авиве, а также других крупных городах еврейского государства.

Сообщается, что протестующие перекрыли крупные автомагистрали.

Протесты проводится в преддверии назначенных на вторник очередного переговорного раунда в Каире.

Отметим, что митинги регулярно проводятся в крупнейших городах страны с октября прошлого года, когда радикалы ХАМАС вторглись на территорию еврейского государства.

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