Вестник Кавказа

Ранивший двух человек мужчина арестован в Тбилиси

Ранивший двух человек мужчина арестован в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Молодой житель столицы Грузии задержан местной полицией, после того как тот нанес несколько ножевых ранений 2 мужчинам. Он может получить 13 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы Тбилиси арестовали молодого человека, разыскиваемого за нанесение ножевых ранений 2 гражданам Грузии. Его нашли на окраине города в районе Земо Поничала, рассказали в местном МВД.

Жителя грузинской столицы обвиняют по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, согласно которой ему грозит до 13 лет заключения в тюрьме.

В ведомстве передали, что 19-летний тбилисец совершил преступление в квартире многоэтажки в поселке Земо Поничала, где ранил холодным орудием двух мужчин  – 27 и 52 лет. Сразу после этого он сбежал с места преступления.

Раненных спешно доставили в ближайшую больницу на карете скорой помощи, и медики оказали им всю помощь.

Следователи нашли орудие убийство – им стал нож. В суде он будет использован в качестве вещественного доказательства.

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