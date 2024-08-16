Вестник Кавказа

Убийцу двух человек поймали на границе Грузии и России после 20 лет розыска

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Грузинские правоохранители задержали на границе с Россией преступника, убившего двух человек. Его разыскивали в республике два десятка лет.

На границе Грузии и России поймали преступника, убившего двух человек 20 лет назад. Об этом рассказали в МВД республики.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 61-летнего мужчину на территории КПП "Дарьял". Убийца собирался пересечь границу под другой фамилией, но был пойман. После задержания его поместили в пенитенциарное учреждение.

В 2004 мужчина убил двух человек в Тбилиси. После этого его объявили в розыск.

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