Убийцу двух человек поймали на границе Грузии и России после 20 лет розыска

Грузинские правоохранители задержали на границе с Россией преступника, убившего двух человек. Его разыскивали в республике два десятка лет.

На границе Грузии и России поймали преступника, убившего двух человек 20 лет назад. Об этом рассказали в МВД республики.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 61-летнего мужчину на территории КПП "Дарьял". Убийца собирался пересечь границу под другой фамилией, но был пойман. После задержания его поместили в пенитенциарное учреждение.

В 2004 мужчина убил двух человек в Тбилиси. После этого его объявили в розыск.