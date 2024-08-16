Аэропорты Грузии стали более загруженными

Грузинские аэропорты показывают позитивную статистику. С апреля по июнь они обслужили на 25% больше пассажиров, чем в прошлом году. Большая часть пассажиропотока – регулярные рейсы.

С апреля по май грузинские аэропорты обслужили почти 2 млн человек, что на 25% больше, чем показатели прошлого года за такой же период. Информация об этом появилась на портале Национальной службы статистики республики «Сакстат».

Более 90% общего потока пассажиров пришлось на регулярные рейсы.

Согласно данным службы, число авиарейсов также увеличилось до почти 8 тыс. Это на 26% больше, чем в прошлом году.

Грузинские авиалинии перевезли около 170 тыс пассажиров.

Напомним, что недавно грузинские авиаперевозчик Georgian Airways начнет летать из Тбилиси в Новосибирск с 28 сентября по 28 октября. Самолет будет отправляться дважды в неделю – во вторник и субботу.