Пропавшая в штормовом море в Новороссийске женщина оказалась пловчихой

Чудесным возвращением обернулась операция, которую планировали организовать новороссийские спасатели по поиску женщины, пропавшей в бушующем море на долгих почти четыре часа – она оказалась профессиональной пловчихой.

Сегодня в штормовом море в Новороссийске произошла чудесная история спасения, хотя спасать профессионалам оказалось некого, - рассказал начальник службы спасения города Алексей Одеров.

Женщина спрыгнула с мостика в штормовое море, и ее унесла волна. Видевшие происходящее местные жители опубликовали это в местных Telegram-каналах, а вот к спасателям обратились лишь спустя полтора часа, передает РИА Новости.

Спасатели немедленно прибыли на место происшествия, однако бушующее море не позволяло начать поисковые работы, и они были отложены.

Каково же было удивление профессионалов, ожидающих на берегу, когда женщина вышла из воды целая и невредимая – она пробыла в штормящем море около 3,5 часов.

"Эта женщина приплыла обратно, она оказалась профессиональной пловчихой"

- Алексей Одеров