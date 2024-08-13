Вестник Кавказа

Пропавшая в штормовом море в Новороссийске женщина оказалась пловчихой

Пропавшая в штормовом море в Новороссийске женщина оказалась пловчихой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чудесным возвращением обернулась операция, которую планировали организовать новороссийские спасатели по поиску женщины, пропавшей в бушующем море на долгих почти четыре часа – она оказалась профессиональной пловчихой.

Сегодня в штормовом море в Новороссийске произошла чудесная история спасения, хотя спасать профессионалам оказалось некого, - рассказал начальник службы спасения города Алексей Одеров.

Женщина спрыгнула с мостика в штормовое море, и ее унесла волна. Видевшие происходящее местные жители опубликовали это в местных Telegram-каналах, а вот к спасателям обратились лишь спустя полтора часа, передает РИА Новости.

Спасатели немедленно прибыли на место происшествия, однако бушующее море не позволяло начать поисковые работы, и они были отложены.

Каково же было удивление профессионалов, ожидающих на берегу, когда женщина вышла из воды целая и невредимая – она пробыла в штормящем море около 3,5 часов.

"Эта женщина приплыла обратно, она оказалась профессиональной пловчихой"

- Алексей Одеров

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1540 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Под Феодосией горит сухая трава

Под Феодосией горит сухая трава

Гору мусора на трассе М-4 «Дон» потушили

Гору мусора на трассе М-4 «Дон» потушили

Лесной пожар у горы Агармыш в Крыму локализован

Лесной пожар у горы Агармыш в Крыму локализован

Пожар из-за горящей травы в донском Пролетарске перекинулся на жилые дома

Пожар из-за горящей травы в донском Пролетарске перекинулся на жилые дома

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы