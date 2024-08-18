Лилия Гумерова: благодаря труду Мехрибан Алиевой отношения России и Азербайджана находятся на очень высоком уровне

Сегодня юбилей первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова специально для "Вестника Кавказа" рассказала о вкладе Мехрибан Алиевой в развитие связей Азербайджана и России.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала очень многое для укрепления российско-азербайджанских контактов, способствуя их выходу на современный союзнический уровень. Об этом "Вестнику Кавказа" сообщила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Пользуясь возможностью, хотела бы передать огромные слова приветствия и поздравления уважаемой Мехрибан Алиевой. Не могу не отметить, что благодаря ее труду во многом российско-азербайджанские отношения находятся на очень высоком уровне. Увеличивается объем нашего товарообмена и экономическое сотрудничество – но не менее важны проекты в области культурно-гуманитарной сферы. Фонд Гейдара Алиева, которому в этом году исполняется 20 лет, во многом благодаря поддержке и личному участию Мехрибан Алиевой, сделал очень многое для укрепления российско-азербайджанских отношений", - прежде всего сказала она.

"Бывая в Азербайджанской Республике, я всегда отмечаю уважение к русскому языку и русской культуре. Сегодня в Азербайджанской Республике работает более 300 школ, где преподавание ведется на русском языке. Только в государственных университетах 14 русскоязычных кафедр. Есть филиалы Московского государственного университета и Медицинского университета им. Сеченова, которые сегодня очень успешно работают по теме получения знаний на русском языке и подготовке высококвалифицированных специалистов. Бывая в этих школах, я всегда обращаю внимание, что они очень хорошо оснащены, пользуются огромной популярностью. Получить образование на русском языке считается очень важным в республике", - отметила Лилия Гумерова.

"В один из своих приездов в Азербайджан я была очень удивлена, на каком высоком уровне бережно передается наше русское наследие. Вечер, который был посвящен юбилею Лермонтова, никого, пожалуй, не оставил равнодушным. Исполнялись стихи, произведения на русском языке, и был перевод на азербайджанский язык. Все это было организовано на очень высоком уровне", - добавила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"Говоря лично о вкладе Мехрибан Алиевой в развитие нашего гуманитарного сотрудничества, хотела бы отметить, что за огромным количеством грантов и мощнейших проектов для нее была и остается важным судьба конкретного человека. В своих интервью она не раз подчеркивала, как важно протянуть руку помощи, что и видят сегодня азербайджанцы в работе Фонда Гейдара Алиева по поддержке людей, оказавшихся в сложной ситуации. Еще раз, пользуясь возможностью, хочу выразить искренние слова признательности первому вице-президенту Азербайджана за ее колоссальную деятельность, за ее вложения в укрепление института традиционной семьи, пожелать крепкого здоровья, благополучия и поблагодарить за наше сотрудничество", - заключила Лилия Гумерова.