Власти Дагестана оценили работу Минздрава во время пандемии

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов наградил почетной грамотой бывшего главу Минздрава республики Татьяну Беляеву за проделанную ею работу по развитию здравоохранения и борьбе с коронавирусом.

Немного с опозданием, но все же правительство Дагестана оценило ту колоссальную работу, которую во время пандемии коронавируса проделало министерство здравоохранения республики, которое тогда возглавляла Татьяна Беляева – сегодня почетную грамоту экс-министру вручил премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Мы помним вашу круглосуточную работу в пандемийный и постпандемийный периоды, когда вы проявили невероятную выносливость, и весь медицинский десант республики вместе с вами помогал людям побороть болезнь, которая для всех стала проверкой на прочность и большим испытанием"

- Абдулмуслимов

Назвал он и другие достижения, которых добилась на высоком посту Татьяна Беляева - за время ее работы на посту министра в республике было построено множество ФАПов, а медики получили автомобили скорой помощи и необходимое им оборудование, отметил дагестанский премьер, передает пресс-служба правительства Дагестана.