Авария оставила без света станицу на Старополье

Порядка 1,5 тыс. жителей станицы Ессентукской Предгорного муниципального округа в Ставропольском крае остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщил глава Предгорного округа.

Станица Ессентукская, расположенная в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края осталась без света после серьезной аварии. Поломка затронула 1,5 тыс жителей. По словам главы округа, причиной проблемы стало отключение фидера — ключевого элемента энергоснабжения.

«Произошло аварийное отключение электричества в ст. Ессентукской на подстанции по ул. Павлова. В зону отключения попали 1, 5 тыс. абонентов. Социально значимые объекты – «Предгорная ЦРБ», детский сад №8»

– Николай Бондаренко

Об отключении фидера было объявлено в результате обнаружения повреждений в электрической сети. Важно уточнить, что фидеры — это часть распределительных сетей, предназначенная для передачи электроэнергии от подстанций к конечному потребителю. Когда фидер отключается, это может привести к широкомасштабным отключениям, как в данном случае.

Механические повреждения, старение оборудования и технические неисправности — три основных аспекта, способствующих подобным инцидентам. Важно отметить, что на состояние электрических сетей могут влиять и внешние факторы, такие как погодные условия. Например, сильный ветер, дождь или снег могут повредить оборудование, что приводит к сбоям в электроснабжении.

После объявления об аварии коммунальщики начали активно работать над восстановлением электроснабжения. Важным этапом стало оперативное реагирование на ситуацию: были созданы аварийные бригады для устранения неисправностей.