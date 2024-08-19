Макрон прокомментировал арест Павла Дурова

Французский президент рассказал, почему был арестован сооснователь одного из самых популярных мессенджеров Telegram Павел Дуров.
По словам Эммануэля Макрона, бизнесмен был схвачен в процессе расследование, которое ведется в данный момент.
"Это ни в коем случае не политическое решение"
– президент Франции
Макрон также подчеркнул, что ответственность по вынесению решений по делу Дурова лежит на судьях.
Как сообщает Reuters со ссылкой на французскую полицию, миллиардеру вменяются отказ вести сотрудничество с правоохранителями по расследованию кибер- и финансовых преступлений, которые совершаются с помощью Telegram.
На данный момент, уточняет агентство, Дуров продолжает находиться под стражей. Следствие поручено подразделению по борьбе с киберпреступностью.