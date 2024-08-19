Макрон прокомментировал арест Павла Дурова

Президент Франции высказался по поводу получившего широкий международный резонанс задержания сооснователя и главы мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже. Эммануэль Макрон опроверг, что решение об аресте было политическим.

Французский президент рассказал, почему был арестован сооснователь одного из самых популярных мессенджеров Telegram Павел Дуров.

По словам Эммануэля Макрона, бизнесмен был схвачен в процессе расследование, которое ведется в данный момент.

"Это ни в коем случае не политическое решение"

– президент Франции

Макрон также подчеркнул, что ответственность по вынесению решений по делу Дурова лежит на судьях.

Как сообщает Reuters со ссылкой на французскую полицию, миллиардеру вменяются отказ вести сотрудничество с правоохранителями по расследованию кибер- и финансовых преступлений, которые совершаются с помощью Telegram.

На данный момент, уточняет агентство, Дуров продолжает находиться под стражей. Следствие поручено подразделению по борьбе с киберпреступностью.