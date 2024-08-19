Взрыв прогремел на газозаправочной станции в Грузии

После сегодняшнего взрыва на АГЗС в Кахети начался пожар. В результате происшествия пострадал один человек.

В понедельник, 26 августа, на газозаправочной станции в Гурджаани (регион Кахети) произошел взрыв. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

В момент ЧП на станции находились ее работники и клиенты.

По данным телеканала "Мтавари архи", из-за взрыва пострадал один человек, его отвезли в больницу. Кроме того, в результате происшествия сгорела машина.

К настоящему времени пожар удалось локализовать. Причины произошедшего устанавливаются.