Вестник Кавказа

Взрыв прогремел на газозаправочной станции в Грузии

Скорая помощь
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
После сегодняшнего взрыва на АГЗС в Кахети начался пожар. В результате происшествия пострадал один человек.

В понедельник, 26 августа, на газозаправочной станции в Гурджаани (регион Кахети) произошел взрыв. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

В момент ЧП на станции находились ее работники и клиенты.

По данным телеканала "Мтавари архи", из-за взрыва пострадал один человек, его отвезли в больницу. Кроме того, в результате происшествия сгорела машина.

К настоящему времени пожар удалось локализовать. Причины произошедшего устанавливаются.

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