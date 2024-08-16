Машина с людьми внутри загорелась в Армении

Пожар начался в стоявшем в поле автомобиле, когда в салоне находились люди. Пламя полностью уничтожило – она выгорела изнутри и снаружи.

Горящую машину тушили сегодня в Мецаморе, рассказали в Спасательной службе МВД.

Сигнал о ЧП в Армавирской области поступил в пятницу вечером в 19:11 по местному времени (18:11 мск). На место событий сразу направились спасатели.

Еще до их приезда очевидцы, которыми стали местные жители, вытащили из машины двух 43-летних мужчин – водителя и пассажира. Они же доставили пострадавших в больницу.

Там врачи осмотрели их и выяснили, что они находятся в состоянии средней тяжести.