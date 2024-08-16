Пожар из-за горящей травы в донском Пролетарске перекинулся на жилые дома

В Ростовской области тушат масштабный пожар: после того, как в городе Пролетарск вспыхнула трава, огонь перекинулся на жилые дома, горит три из них, сообщили спасатели.

В донском Пролетарске тушат низовой пожар, от которого огонь перешел на жилые строения, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба МЧС РФ по Ростовской области.

"В Пролетарске горит сухая растительность. Огонь перешел на жилые строения, на месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники, они тушат два загоревшихся жилых дома и один строящийся"

- МЧС Ростовской области

Изначально загорелась сухая трава в районе переулка Колпакова в районном центре, о жертвах и пострадавших не сообщается. Неизвестны и точные причины ЧП, информация о них пока уточняется.