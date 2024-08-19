Вестник Кавказа

QR-коды расскажут об истории древних башен Ингушетии

QR-коды расскажут об истории древних башен Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Таблички с QR-кодами оборудовали в горном районе Ингушетии, чтобы туристам было удобнее узнавать историю древних достопримечательностей. Там же скоро появятся десятки модульных отелей.

В Джейрахском районе Ингушетии появились таблички с QR-кодами на наиболее популярных у туристов объектах, рассказал руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

"При въезде в Джейрахский район установлены информационные стенды, 50 объектов культурного наследия оснащены QR-кодами"

- Махмуд-Али Калиматов

После перехода по QR-коду появится информация об истории средневековых башен, которыми славится Джерахский район. Так туристам даже не понадобиться помощь экскурсовода.

В этом же районе в ближайшее время откроется "Чайный домик". Там появится порядка 70 модульных отелей.

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