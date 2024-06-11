Автомобиль с туристками упал в кювет в Дагестане

Автомобиль с туристками упал в кювет в Гергебильском районе Дагестана. Одна девушка погибла, три госпитализированы.

В результате автоаварии в Дагестане погибла туристка из Рязани. Еще двум девушкам потребовалась госпитализация. Трагедия произошла на трассе в Гергебильском районе республики.

«Житель Шамильского района, управляя автомобилем Honda Elysion, не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля, 21-летняя жительница Рязани, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия»

– пресс-служба МВД по региону

В настоящее время по факту продолжаются следственные действия: правоохранители устанавливаются все обстоятельства случившегося.