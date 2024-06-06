Скорая помощь попала в ДТП в Ереване

В столице Армении во вторник произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. В результате ДТП пострадали несколько человек.

Во вторник, 12 июня, в Ереване столкнулись карета скорой помощи и автомобиль Audi. Об этом сообщают армянские СМИ.

Авария случилась на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Вагаршяна в районе 12:15 по местному времени (11:15 мск).

В результате ДТП пострадали два человека, их отвезли в больницу.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Устанавливаются личности водителей и и пострадавших.