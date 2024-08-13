Воду на Ставрополье будут подвозить автоцистерны

Власти Ставрополья приняли решение закупить автоцистерны для подвоза воды в те округа края, где ощущается дефицит питьевой воды воды из-за нехватки мощностей очистных сооружений и аварийных ситуаций на сетях.

Проблем с питьевой водой у жителей тех округов Ставропольского края, где начались трудности с их водоснабжением, не будет - власти закупили несколько автоцистерн, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Уже приобретено 3 автоцистерны на базе "ГАЗон Next" вместимостью 4,2 кубометра. До 27 августа поступят еще три такие же машины. Кроме того, проводятся закупочные процедуры двух автоцистерн вместимостью до 10 кубометров на базе "КамАЗ". В планах закупка еще двух автоцистерн высокой проходимости объемом 10 кубометров"

- МинЖКХ Ставрополья

В то же время власти признали, что подвоз воды - это лишь временное решение, и сейчас службы министерства работают над решением задачи, поставленной губернатором и правительством обеспечить жителям края бесперебойную подачу качественной воды, передает "Интерфакс".

Задача непростая, но она решается модернизацией и улучшением инфраструктуры систем водоснабжения, подчеркнул министр ЖКХ края Александр Рябинин.