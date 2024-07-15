Искусственные осадки начнут вызывать на Ставрополье с 2025 года

В будущем году Ставропольский край начнет вызывать искусственные осадки. Планируется забронировать специальный самолет, на эти цели будет выделено 50 млн рублей.

Ставропольский край в следующем году хочет забронировать самолет, чтобы вызывать осадки искусственно, рассказал глава региона Владимир Владимиров.

"Уже предусмотрели 38 млн рублей, но планируем направить все-таки 50 млн рублей. Он (самолет) будет находиться на территории края для того, чтобы в случае нехватки осадков мы могли прибегнуть к искусственному вызыванию осадков"

– глава Ставрополья

Владимиров уточнил, что самолет для осадков пробудет в регионе несколько месяцев - с февраля по апрель.

В этом году дефицит осадков привел на Ставрополье к более низким урожаям зерновых, в будущем сезоне решить проблему поможет специальный самолет, передает ТАСС.