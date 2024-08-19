Фонд Гейдара Алиева провел праздники для детей в Азербайджане

Детские праздники были устроены сегодня в разных городах Азербайджана, в том числе в Баку, Шеки и Гяндже, их организатором выступил Фонд Гейдара Алиева.

Праздники для детей прошли сегодня в Азербайджане при организации Фонда Гейдара Алиева.

Так, при поддержке Dəniz Mall было проведено мероприятие для детей шехидов, которые героически пали за освобождение азербайджанских земель.

Дети с удовольствием поиграли на игровых аппаратах, сходили на картинг и в боулинг, посетили площадку leqo и иные развлекательные пространства. Кроме того, участников ждали танцы.

Затем состоялся совместный обед. В память об этом дне каждому ребенку были вручены подарки от Фонда Гейдара Алиева.

Праздничное мероприятие для детей, нуждающихся в особом уходе, было проведено в учреждении социального обслуживания – детском доме № 4 в Гяндже.

Детей развлекали диджеи и аниматоры. Они подготовили развлекательные и шоу-программы. Проводились интересные конкурсы, а также спортивные эстафеты и игры.

В Шеки праздник был организован Фондом в учреждении социального обслуживания – детском доме № 6. Его участники показали свои навыки и способности, приняв участие в играх и конкурсах. Состоялись и организованные игры, такие как "Охота за сокровищами", "Эстафета с шаром", шоу "Волшебник" и другие.