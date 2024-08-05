Вестник Кавказа

Турецкие авиакомпании отменяют авиарейсы в Ливан

Турецкие авиакомпании отменяют авиарейсы в Ливан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эскалация на Ближнем Востоке вынуждает турецкие авиакомпании отменять авиарейсы в Ливан – пока отменены два рейса в Бейрут из Стамбула и четыре – из курортной Антальи, отменен и авиарейс из Бейрута в Анталью.

Две турецкие авиакомпании - Turkish Airlines и AJet – сегодня эскалации на Ближнем Востоке отменили несколько авиарейсов в столицу Ливана Бейрут.

Так, Turkish Airlines отменила свои авиарейсы TK824 и TK826 из Стамбула в Бейрут и обратные авиарейсы из ливанской столицы, передает РИА Новости.

Отмен в авиакомпании AJet больше – отменены четыре рейса, между Бейрутом и Антальей, а также между Мерсином и Аданой.

Еще один авиарейс отменил турецкий лоукостер Pegasus – он должен был вылететь сегодня из Бейрута в Анталью.

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