Турецкие авиакомпании отменяют авиарейсы в Ливан

Эскалация на Ближнем Востоке вынуждает турецкие авиакомпании отменять авиарейсы в Ливан – пока отменены два рейса в Бейрут из Стамбула и четыре – из курортной Антальи, отменен и авиарейс из Бейрута в Анталью.

Две турецкие авиакомпании - Turkish Airlines и AJet – сегодня эскалации на Ближнем Востоке отменили несколько авиарейсов в столицу Ливана Бейрут.

Так, Turkish Airlines отменила свои авиарейсы TK824 и TK826 из Стамбула в Бейрут и обратные авиарейсы из ливанской столицы, передает РИА Новости.

Отмен в авиакомпании AJet больше – отменены четыре рейса, между Бейрутом и Антальей, а также между Мерсином и Аданой.

Еще один авиарейс отменил турецкий лоукостер Pegasus – он должен был вылететь сегодня из Бейрута в Анталью.