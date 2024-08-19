Вестник Кавказа

Вратарь сборной Грузии по футболу станет игроком английского гранда

Георгий Мамардашвили
© Фото: сайт футбольного клуба “Валенсия“
ФК "Ливерпуль" усилится голкипером Георгием Мамардашвили. В ближайшее время он подпишет контракт, однако присоединится к своему новому клубу лишь со следующего сезона.

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" подпишет контракт с голкипером испанской "Валенсии" Георгием Мамардашвили. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Вратарь сборной Грузии присоединится к мерсисайдцам следующим летом. В текущем сезоне он продолжит выступать за свой нынешний клуб, но уже на правах аренды.

Согласно предварительной информации, "Ливерпуль" заплатит за трансфер Мамардашвили 35 млн евро. Соглашение будет рассчитано до 2030 года.

Справка

В прошлом сезоне Мамардашвили провел за "Валенсию" 37 матчей в чемпионате Испании, пропустив в них 41 мяч. В составе грузинской сборной пробился в 1/8 финала дебютного для нее чемпионата Европы. На этой стадии подопечные Вилли Саньоля уступили будущим чемпионам – команде Испании.

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