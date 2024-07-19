Вестник Кавказа

Испанский клуб ищет юные футбольные таланты в Грузии

Испанский клуб ищет юные футбольные таланты в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузию прибыла делегация футбольного клуба "Леванте". Ее цель – поиск молодых способных игроков.

Представители испанского футбольного клуба "Леванте" прибыла в Тбилиси, чтобы найти талантливых юных игроков. Об этом сказано на странице клуба в социальных сетях.

В грузинскую столицу приехали исполнительный директор по международным связям и сотрудник пресс-службы.

Перед прибытием в Грузию представители "Леванте" сделали заявление, в котором сообщили, что займутся в республике Южного Кавказа отбором юных талантов 2006-2011 годов рождения. Финансирование поездки осуществляет Национальное агентство туризма Грузии.

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