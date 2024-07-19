Испанский клуб ищет юные футбольные таланты в Грузии

В Грузию прибыла делегация футбольного клуба "Леванте". Ее цель – поиск молодых способных игроков.

Представители испанского футбольного клуба "Леванте" прибыла в Тбилиси, чтобы найти талантливых юных игроков. Об этом сказано на странице клуба в социальных сетях.

В грузинскую столицу приехали исполнительный директор по международным связям и сотрудник пресс-службы.

Перед прибытием в Грузию представители "Леванте" сделали заявление, в котором сообщили, что займутся в республике Южного Кавказа отбором юных талантов 2006-2011 годов рождения. Финансирование поездки осуществляет Национальное агентство туризма Грузии.