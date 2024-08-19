Александр Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с юбилеем

Белорусский руководитель Александр Лукашенко передал теплые слова первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и поздравил ее с юбилеем. Также он отметил, ценность дружбы двух республик.

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал поздравления с юбилеем первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, рассказали в пресс-службе белорусского руководителя.

"Ваши профессионализм, организаторский талант, неиссякаемая жизненная энергия и обаяние заслуженно снискали вам авторитет и признание в Азербайджанской Республике и за ее пределами"

- Александр Лукашенко

Он пожелал крепкого здоровья как Мехрибан Алиевой, так и ее родным, счастливой и гармоничной семейной жизни и больших успехов в работе.

Руководитель Беларуси также добавил, что дорожит сотрудничеством между двумя странами, что было достигнуто в последнее время. Отношения двух республик, с его слов, базируются на взаимном доверии и близких связях в самых разных сферах.