На Дону стартует сезон охоты

В Ростовской области с 1 сентября стартует сезон охоты: добыче охотников смогут стать благородные олени, лани, лоси, кабаны, ондатры и куропатки, однако охота на рогатых красавцев продлится лишь месяц.

В Ростовской области с 1 сентября открывается сезон охоты на кабана и оленей – об этом сообщает портал правовой информации правительства донского региона.

Охота будет разрешена на благородного пятнистого оленя, лань и лося, но – только на самцов, и продлится сезон всего месяц - до 30 сентября, передает "АиФ-Ростов".

А вот уже с 7 сентября начнется охота на куропатку – ее можно будет добывать до первого воскресенья декабря.

Еще больше продлится сезон охоты на кабана – его, как о ондатр, можно будет принести с охоты в качестве трофея вплоть до 28 февраля будущего 2025 года.

В то же время власти напомнили, что охота по области разрешена далеко не везде – человеку с ружьем строжайше запрещено по закону охотиться в заповедниках, заказниках, зеленых зонах, а также возле городов и сел. Помимо этого, многие местные органы власти накладывают запрет на любую охоту своими решениями.