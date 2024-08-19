Вестник Кавказа

Непогода завладела КЧР и КБР

Непогода завладела КЧР и КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ливни, грозы, град и сильный ветер – стихия, с которой столкнулись КБР и КЧР сегодня. Непогода продолжится вплоть до конца дня. В МЧС предупредили о последствиях.

До конца дня в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии будет бушевать стихия. В прогнозе стоят дожди с грозами, град и шквалистый ветер до 25 м/с, рассказали в местных МЧС.

Штормовое предупреждение введено в обеих республиках Северного Кавказа. Сотрудники МЧС предупреждают, что из-за обильных ливней есть вероятность выхода рек из берегов, а также сход селей.

Шторм также может привести к другим происшествиям – подтоплениям, повреждениям линий электроснабжения и гибели урожая.

Напомним, что стихия напала не только на республики Северного Кавказа, но и на Юг России. В Краснодарском крае уже вторые сутки действуют ограничения на купание в Черном море. В Крыму также закрыли пляжи в Ялтинском районе.

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