Непогода завладела КЧР и КБР

Ливни, грозы, град и сильный ветер – стихия, с которой столкнулись КБР и КЧР сегодня. Непогода продолжится вплоть до конца дня. В МЧС предупредили о последствиях.

До конца дня в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии будет бушевать стихия. В прогнозе стоят дожди с грозами, град и шквалистый ветер до 25 м/с, рассказали в местных МЧС.

Штормовое предупреждение введено в обеих республиках Северного Кавказа. Сотрудники МЧС предупреждают, что из-за обильных ливней есть вероятность выхода рек из берегов, а также сход селей.

Шторм также может привести к другим происшествиям – подтоплениям, повреждениям линий электроснабжения и гибели урожая.

Напомним, что стихия напала не только на республики Северного Кавказа, но и на Юг России. В Краснодарском крае уже вторые сутки действуют ограничения на купание в Черном море. В Крыму также закрыли пляжи в Ялтинском районе.