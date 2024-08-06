Ушел из жизни бывший игрок «Что? Где? Когда?»

На 71 году скончался бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко. Об этом сообщила его дочь Мария Бялко.

Физик-ядерщик, журналист, экс-игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко скончался в Москве. По словам дочери журналиста, он скончался накануне вечером. О причине смерти пока не сообщается.

«Папа умер вчера вечером»

– Мария Бялко

Также она сообщила о том, что церемония прощания и похороны состоятся в ближайший вторник.

Закончил МИФИ, институт журналистики при МГУ и институт иностранных языков. В телеклуб знатоков пришел студентом. Последняя игра, в которой принимал участие Бялко прошла 14 лет назад.