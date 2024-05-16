Ушел из жизни Исмаил Бердиев

Исмаил Бердиев, первый муфтий КЧР и глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа, ушел из жизни сегодня вечером. Он скончался на 71-м году жизни.

Ушел из жизни религиозный деятель, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил Бердиев. Информация о его кончине опубликована на сайте центра.

"Координационный центр мусульман Северного Кавказа выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Исмаила-хаджи, а также всем мусульманам Кавказа, потерявшим мудрого наставника"

– Координационный центр

Свои соболезнования выразил муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев. Он напомнил, что вся жизнь Бердиева была посвящена служению исламу, а также упрочению межрелигиозного диалога.

"Его мудрость, духовность и доброта снискали ему глубокое уважение и почтение среди мусульман Северного Кавказа и всей России"

– муфтият Дагестана

Соболезнования родным и близким усопшего выразил и муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов. Как передает РИА Новости, он охарактеризовал Бердиева как самого авторитетного российского религиозного деятеля.

Исмаил Бердиев родился 27 февраля 1954 года в Казахской ССР. Получил широкое религиозное образование. Обучался в медресе "Мир-Араб" в Бухаре (Узбекистан), учился в исламском институте в Ташкенте и каирском исламском университете "Аль-Азхар".

В 1991 году Бердиев возглавил муфтият КЧР, став первым муфтием республики. В апреле 2003 года он начал руководить Координационным центром мусульман Северного Кавказа. Организация объединяет мусульман СКФО, Адыгеи, Калмыкии и Кубани. Через три года был переизбран на этот пост.

С 2004 года Исмаил Бердиев работал в действующем при президенте Совете по взаимодействию с религиозными объединениями. В феврале 2024 года выдающийся религиозный деятель был удостоен Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.