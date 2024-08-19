Отдых в Грузии: в 2023 году в отелях страны отдыхали 355 тыс россиян

В прошлом году в отелях Грузии остановилось на 4% меньше россиян, чем годом ранее. При этом россияне оказались самыми массовыми постояльцами грузинских отелей.

В Грузии сообщили о снижении туристов из России, предпочитающих останавливаться в отелях, гостиницах и санаториях.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в 2023 году отели страны приняли на 4% меньше граждан РФ, чем годом ранее. В прошлом году в отелях Грузии отдохнули 355 тыс российских путешественников. Россияне стали основными иностранными гостями грузинских гостиниц - почти 12% от общего числа интуристов.