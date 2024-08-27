Вестник Кавказа

Собирать дождевую воду советуют жителям Узбекистана

Собирать дождевую воду советуют жителям Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане дождевая вода может стать ценным ресурсом в засушливых региона. Рекомендации по сбору дождевой воды выпустило Минэкологии республики.

В Узбекистане министерство экологии рекомендует собирать дождевую воду, чтобы потом использовать ее для различных нужд.

Отмечается, что в засушливых регионах небесная влага может стать ценным ресурсом.

"Дождевая вода может применяться для полива, питья, рыболовства, животноводства, бытовых нужд, плавания и строительства. После фильтрации и очистки ее можно использовать в системах охлаждения, производственных процессах, для канализации, стирки и уборки, что способствует экономии водных ресурсов"

– пресс-служба ведомства

В среднем ph дождевой воды составляет 5,7, ее кислотность выше в районах с плохой экологией, в крупных городах, там, где сильно развита промышленность, здесь ph может достигать 12.

Узбекистан мог бы вслед за такими странами, как Сингапур, Австралия, США, Бразилия, Индия, начать сохранять и использовать дождевую воду, считают в министерстве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
700 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

За общественную верификацию нацпроекта &quot;Экологическое благополучие&quot; ответит Рашид Исмаилов

За общественную верификацию нацпроекта "Экологическое благополучие" ответит Рашид Исмаилов

Турция и Ирак объявили о партнерстве в вопросах рек Тигр и Евфрат

Турция и Ирак объявили о партнерстве в вопросах рек Тигр и Евфрат

Мексика примет участие в COP29

Мексика примет участие в COP29

В Краснодаре рассказали о &quot;Парке облаков&quot;

В Краснодаре рассказали о "Парке облаков"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы