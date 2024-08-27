Собирать дождевую воду советуют жителям Узбекистана

В Узбекистане дождевая вода может стать ценным ресурсом в засушливых региона. Рекомендации по сбору дождевой воды выпустило Минэкологии республики.

В Узбекистане министерство экологии рекомендует собирать дождевую воду, чтобы потом использовать ее для различных нужд.

Отмечается, что в засушливых регионах небесная влага может стать ценным ресурсом.

"Дождевая вода может применяться для полива, питья, рыболовства, животноводства, бытовых нужд, плавания и строительства. После фильтрации и очистки ее можно использовать в системах охлаждения, производственных процессах, для канализации, стирки и уборки, что способствует экономии водных ресурсов"

– пресс-служба ведомства

В среднем ph дождевой воды составляет 5,7, ее кислотность выше в районах с плохой экологией, в крупных городах, там, где сильно развита промышленность, здесь ph может достигать 12.

Узбекистан мог бы вслед за такими странами, как Сингапур, Австралия, США, Бразилия, Индия, начать сохранять и использовать дождевую воду, считают в министерстве.