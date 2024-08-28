"Зиря" не смогла выйти в групповой этап Лиги конференций

ФК "Зиря" (Азербайджан) обыграл "Омонию" (Кипр) в ответном матче квалификации Лиги конференций, но не смог выйти в групповой этап. По сумме двух встреч сильнее была кипрская команда.

В Баку только что завершилась ответная встреча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между азербайджанской "Зирей" и кипрской "Омонией". Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Гол на 79-й минуте забил нападающий Рафаэл Шорр.

В первой встрече сильнее была "Омония" (6:0). Таким образом, на групповой стадии ЛК сыграет кипрская команда.