В "Грузинской мечте" рассказали о влиянии иностранной силы на предвыборные процессы в стране

Оппозиционные партии в Грузии начали свои предвыборные кампании с участием финансируемых из-за границы НПО. Такое заявление сделал 29 августа депутат от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе.
Он подчеркнул, что это ничто иное, как прямое вмешательство иностранных сил в предвыборные процессы в республике.
"За отчетный период было выявлено несколько фактов грубого вмешательства иностранных сил в предвыборные процессы. Национальный демократический институт США (NDI) финансировал и организовывал встречи оппозиционных политических партий и их представителей в различных регионах Грузии"
– представитель правящей партии
Он поведал, что подобные встречи уже состоялись в Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Озургети и Гори.
Напомним, парламентские выборы в республике Южного Кавказа состоятся менее чем через 2 месяца. Они назначены на 26 октября.