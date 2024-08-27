В "Грузинской мечте" рассказали о влиянии иностранной силы на предвыборные процессы в стране

В правящей партии Грузии в очередной раз обвинили западные страны во вмешательстве в предвыборные процессы. Там отметили, что оппозиционные партии осуществляют свои кампании на деньги, которые они получают из зарубежных источников.

Оппозиционные партии в Грузии начали свои предвыборные кампании с участием финансируемых из-за границы НПО. Такое заявление сделал 29 августа депутат от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе.

Он подчеркнул, что это ничто иное, как прямое вмешательство иностранных сил в предвыборные процессы в республике.

"За отчетный период было выявлено несколько фактов грубого вмешательства иностранных сил в предвыборные процессы. Национальный демократический институт США (NDI) финансировал и организовывал встречи оппозиционных политических партий и их представителей в различных регионах Грузии"

– представитель правящей партии

Он поведал, что подобные встречи уже состоялись в Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Озургети и Гори.

Напомним, парламентские выборы в республике Южного Кавказа состоятся менее чем через 2 месяца. Они назначены на 26 октября.