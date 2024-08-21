Президент Азербайджана приглашен на саммит БРИКС в октябре

Октябрьский саммит БРИКС пройдет в Казани при участии Ильхама Алиева. Лидер Азербайджана приглашен на саммит, российская сторона выступает в поддержку вступления Азербайджана в БРИКС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев был приглашен на саммит БРИКС в Казани, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Ранее стало известно, что Азербайджан планирует присоединиться к БРИКС. По словам Рябкова, в Москве "этому очень рады" и видят в Баку сильного кандидата.

"Мы поддерживаем азербайджанскую заявку. Мы считаем, что это сильный кандидат, который, вступив в БРИКС, безусловно, привнесет и дополнительную динамику, и уникальный опыт, в том числе опыт работы по многим повесткам дня одновременно и в конструктивном ключе, то, что очень свойственно БРИКС"

– Сергей Рябков

Замминистра добавил, что Ильхам Алиев приглашен на саммит, который пройдет в октябре. Ко встрече в Казани 22-24 октября будет подготовлен список стран-партнеров БРИКС.

"Мы будем к саммиту в Казани, куда приглашен уважаемый президент Ильхам Алиев, разрабатывать, в том числе и некий список государств-партнеров в соответствии с поручениями, которые были даны в прошлом году на саммите в Йоханнесбурге. Есть разные возможности, разные алгоритмы. Но еще раз - мы поддерживаем заявку Азербайджана на присоединение к БРИКС"

– Рябков

По его словам, политика, проводимая Ильхамом Алиевым полностью соотносится с ценностями БРИКС - "отрицание давления и шантажа и уважение принципов и норм международного права".

Между Москвой и Баку прекрасные отношения, и российская сторона, как председатель БРИКС в 2024 году, поддерживает вступление Азербайджана в объединение, однако окончательное решение будет приниматься консенсусом, уточнил замглавы МИД России.