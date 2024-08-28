Владимир Путин совершит визит в Монголию

Российский лидер 3 сентября прибудет в Монголию. В программе визита переговоры с монгольским президентом и участие в памятных мероприятиях.

Президент РФ Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию 3 сентября, информирует пресс-служба Кремля.

"Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол"

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Визит совершается по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Встреча двух лидеров будет посвящена перспективам развития отношений Москвы и Улан-Батора, также будут затронуты актуальные темы международной и региональной повестки.

В рамках визита между Россией и Монголией будет подписан ряд двусторонних документов.

Путин встретится не только с президентом, но и с председателем парламента и премьер-министром Монголии.

Ранее стало известно, что Москва и Улан-Батор наращивают экономическое сотрудничество, московские поставщики увеличивают поставки самых разных категорий товаров в Монголию.