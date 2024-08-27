Когда будут объявлены результаты выборов в Азербайджане?

Глава Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов рассказал, когда станут известны предварительные результаты досрочных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Предварительные итоги парламентских выборов в Азербайджане могут быть озвучены уже в ночь на понедельник 2 сентября, рассказал председатель ЦИК АР Мазахир Панахов.

Он подчеркнул, что в день голосования, который в 2024 году выпадает на 1 сентября, комиссия предпринимает все усилия, чтобы оперативно подвести предварительные итоги. Не станут исключением и приближающие досрочные выборы в Милли Меджлис (парламент).

"На этих выборах мы также постараемся огласить предварительные результаты той же ночью"

– Панахов

Он уточнил, что протоколы из округов ЦИК рассчитывает получить в двухдневный срок.