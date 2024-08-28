"Ноа" сыграет на групповой стадии Лиги конференций, "Пюник" – нет

Армянские клубы "Ноа" и "Пюник" провели ответные матчи в заключительном квалификационном раунде Лиги конференций. В групповой этап сумел пробиться лишь "Ноа".

Вечером 29 августа проходят ответные встречи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона 2024/25.

К настоящему времени уже закончились игры с участием армянских клубов "Ноа" и "Пюник".

"Ружомберок" – "Ноа"

"Ноа" проводил свой матч на выезде против словацкого "Ружомберока". Счет на 9-й минуте открыл полузащитник хозяев Оливер Лутеран. В компенсированное к первой половине время нападающий Ян Гладик отправил второй мяч в сетку ворот армянской команды. На 72-й минуте нападающий Мартин Бодя сделал счет крупным, реализовав пенальти. Все шло к дополнительному времени, но на 88-й минуте нападающий "Ноа" Матеус Айяс забил мяч, который позволил его команде склонить чашу весов в свою пользу.

В групповой этап вышел "Ноа", обыгравший своего соперника в первом матче со счетом 3:0.

"Целе" – "Пюник"

Как и "Ноа", "Пюник" свою встречу против словацкого клуба проводил в гостях. Первый мяч в игре на 21-й минуте забил защитник хозяев Клемен Неманич. На 42-й нападающий Лука Бобичанец увеличил преимущество "Целе" до двух мячей, реализовав пенальти.

На 62-й минуте право на пенальти получил уже "Пюник". К точке подошел полузащитник Евгений Кочук, который четко пробил в правый от себя угол.

На 73-й минуте нападающий "Целе" Армандас Кучис забил третий мяч в ворота "Пюника", а на 85-й он оформил дубль и сделал счет крупным – 4:1 в пользу хозяев.

В первой встрече победу с минимальным счетом 1:0 одержал "Пюник". Таким образом, в групповой этап вышла словацкая команда.