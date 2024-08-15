"Ноа" стартовал с победы в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций

ФК "Ноа" разгромил "Ружемборок" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Хозяева отправили в сетку ворот гостей три мяча.
Матчем между армянским клубом "Ноа" и словацким "Ружембороком" стартовал раунд плей-офф Лиги конференций сезона 2024/25.
Игра проходила в Армении и завершилась в пользу хозяев со счетом 3:0.
Голами в составе "Ноа" отметились нападающие Гонсалу Грегориу (3-я минута) и Матеус Айяс (90+2), а также полузащитник Гор Манвелян (79-я, с пенальти)
Ответная игра пройдет в Словакии 29 августа. Начало – в 19:30 (мск).