Сергей Галицкий разбогател на $724 млн

В рейтинге самых богатых людей мира Галицкий поднялся на 17 позиций. Сейчас его состояние оценивается в $724 млн.

Сергей Галицкий из Краснодара – известный предприниматель и меценат, чье состояние за первые месяцы текущего года увеличилось на $724 млн, достигнув отметки в $6,46 млрд. Эта динамика позволила ему подняться на 17 позиций в рейтинге самых богатых людей планеты по версии издания Bloomberg, занимая по итогам 2024 года 457-е место.

Сергей Галицкий, основатель сети магазинов "Магнит", добился колоссальных успехов в сфере предпринимательства. Его бизнес-империя начала свое становление с небольшого продовольственного ритейла и выросла до огромного холдинга, охватывающего различные отрасли экономики.

Однако помимо успехов в бизнесе, Галицкий также известен своей благотворительной деятельностью. Он активно поддерживает социальные и культурные проекты, инвестирует в образование и спорт, способствуя развитию общества в целом. Благодаря его финансовой поддержке многие благотворительные организации смогли реализовать значимые проекты и помочь нуждающимся.